شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من دييجو سيميونى وارنستو فالفيردى المديران الفنيان لفريقى أتلتيكو مدريد وبرشلونة، تشكيل فريقيهما الأساسى فى المواجهة التى تجمعهما فى العاشرة إلا الربع الربع من مساء اليوم السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى "الليجا".

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، نظرا للتنافس بين الفريقين على لقب الليجا الموسم الحالى، حيث يحتل البارسا الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق تقطة واحدة فقط عن الروخيبلانكوس الثالث.

وجاء تشكيل الفريقين كاملا كالأتى:

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: أرياس - لوكاس هيرنانديز - سافيتش - فيليبى لويس

خط الوسط: رودرى - كوكى - ساؤول - ليمار

خط الهجوم: جريزمان - كوستا



تشكيل أتلتيكو مدريد

برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو - أومتيتى - بيكيه - خورى البا

خط الوسط: بوسكيتش - فيدال - آرثر - سيرجى روبرتو

خط الهجوم: ميسى - سواريز