شكرا لقرائتكم سان جيرمان يكتفى بهدف فى مرمى تولوز.. ومشاركة الفيس للمرة الأولى منذ 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل باريس سان جيرمان انتصاراته فى الدورى الفرنسى، وحقق الفوز رقم 14 على التوالى، بعد أن حقق انتصارا ثمينا على ضيفه تولوز بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "حديقة الأمراء" بالجولة الرابعة عشر من المسابقة.

سجل الهدف الوحيد المهاجم إدينسون كافانى فى الدقيقة التاسعة، فى اللقاء الذى غاب عنه النجمان كيليان مبابى ونيمار للإصابة.

وشهدت المواجهة مشاركة النجم البرازيلى دانى الفيس للمرة الأولى مع سان جيرمان منذ أكثر من 6 أشهر للإصابة، وشارك كبديل فى الشوط الثانى.

بتلك النتيجة يرفع سان جيرمان رصيده إلى 42 نقطة فى الصدارة، بينما تولوز فى المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.