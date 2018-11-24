شكرا لقرائتكم الزمالك يفرج عن خطاب فيفا بشأن مهلة موندومو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الموقع الرسمى لنادى الزمالك، حصول النادى على مهلة للنادى الأبيض لمدة 90 يوماً لسداد المستحقات المتأخرة للكاميرونى موندومو لاعب الفريق السابق تجنبا لفرض عقوبات على النادى بخصم نقاط من رصيده.

ويأتى ما نشره الموقع الرسمى للزمالك تأكيداً لما نشره "الخليج 365" أمس الجمعة بأن المهلة الممنوحة لنادى الزمالك 90 يوما من نهاية أكتوبر حتى نهاية شهر يناير المقبل وليس بنهاية ديسمبر القادم مثلما تردد فى الفترة الأخيرة.