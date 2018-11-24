شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف كواليس ٤٥ يوما مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد صالح الشامي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي انه تولي المسئولية الطبية للفريق الاصفر منذ شهر ونصف ولا يجد مبررا لحالة الهجوم التي يتعرض لها بداعي كثرة الاصابات في صفوف الدراويش .

وقال الشامي في تصريحات لـ ”الخليج 365”:" حينما تولت المسئولية كانت أول إصابة هي قطع في الرباط الداخلي للاعب ريتشارد بافور والمعدلات الطبيعية للتعافي من الاصابة هي ستة أسابيع ولكن نجحنا في تأهيل اللاعب خلال خمسة أسابيع ليشارك بكفاءة في مباراتين متتاليتين" .

ويكمل طبيب الإسماعيلي :" ثم أصيب التونسى لسعد الجزيري بتمزق حاد في العضلة الخلفية الأمرالذي تطلب علاجه من 4 الي 6 أسابيع ولكن نجحنا في تأهيل اللاعب في 19 يوما فقط والتحق بقائمة الفريق المسافرة لبوروندي ".

وتابع الشامي :" عمر الوحش كان الاصابة الثالثة وكان يعاني من تمزق بسيط في العضلة الأمامية وأنهي علاجه في أسبوع " .

وأكمل رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي حديثه :" أصيب محمد هاشم في الغضروف وأنهي علاجه في أسبوع ثم سقط محمود متولي مدافع الفريق مصابا بتمزق في الخلفية وانهي علاجه في 19 يوما " .

كانت انتقادات عنيفة واجهت الجهاز الطبي للاسماعيلي بعد توالي الاصابات في صفوف الفريق مما افقده اهم اسلحته ودفعه لتلقي ثلاثة هزائم علي التوالي في مسابقة الدوري العام .