شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأسبوع الـ 13 لبطولة الجمهورية مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قطار بطولة الجمهورية مواليد 2003 لنهاية محطته الـ 13 والتى شهدت إقامة 7 مباريات اليوم أسفرت عن النتائج التالية :
تمكن الأهلى على ملعبه بمدينة نصر من الفوزعلى طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وبنفس النتيجة فاز انبى على النجوم بملعب الفائز كما تمكن بيراميدز على ملعبه من الفوز على الاسماعيلى بهدفين نظيفين وهى نفس النتيجة التى فاز بها المقاولون على سموحة بالاسكندرية .
أسفرت باقى النتائج عن فوز وادى دجلة على المقاصة بهدف دون رد وتعادل المصرى مع الزمالك بهدف لكل فريق فى المواجهة التى جمعتهما بملعب الهدف ببور سعيد وبنفس النتيجة تعادل الجونة على ملعبه مع حرس الحدود.
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