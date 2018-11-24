شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 24 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 24 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها ابتعاد الغانى جون أنطوى عن حسابات النادى الأبيض بجانب الاستعدادات الخاصة بمواجهة الجونة فى الدورى الممتاز.

مفاجأة.. المقاصة ممنوع من بيع أنطوى للزمالك فى يناير

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن خروج الغانى جون أنطوى، مهاجم مصر المقاصة، من حسابات النادى الأبيض لضمه فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن المقاصة لن يتمكن من الاستغناء عن أنطوى للزمالك فى يناير بسبب العقد المبرم بينه وبين النادى الأهلى، حينما انتقل اللاعب من صفوف الفريق الأحمر إلى النادى الفيومى بشكل نهائى، حيث يمكن للمقاصة الاستغناء عن خدماته فى يناير لأحد الأندية الخارجية فقط أما فى نهاية الموسم سيكون له الحق فى تسويقه، سواء محلياً أو خارجياً.

دجلة يتجنب هدف الزمالك بعرض التجديد لسيد سالم

دخل مسئولو وادى دجلة فى مفاوضات مع سيد سالم الظهير الأيسر للفريق لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لتجنب توقيعه لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل، حيث يحق له فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التوقيع لأى ناد آخر. وطالب مسئولو وادى دجلة من سيد سالم عقد جلسة بعد مباراة حرس الحدود، التى ستقام الاثنين المقبل، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز من أجل تجديد عقده.

الزمالك يؤجل حسم مشاركة محمود علاء أمام الجونة للغد

استقر الجهاز الطبى لنادى الزمالك، على تأجيل حسم مشاركة محمود علاء مدافع الفريق من عدمه فى مباراة الجونة، خلال المران الذى سيقام عصر الغد، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقين، بعد غد الإثنين، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز. كشف مصدر بنادى الزمالك عن اكتفاء محمود علاء بـ3 دورات حول الملعب على هامش مران اليوم ثم توجه للخضوع لجلسات تدليك حيث شعر بثقل فى العضلة الخلفية بعد إصابته فى مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى الممتاز التى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف. الزمالك يستعيد أحداد قبل مواجهة الجونة انتظم المغربى حميد أحداد مهاجم نادى الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي، استعدادا لمواجهة الجونة، بعد غد الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز، جاء ذلك عقب حصول أحداد على راحة بمران أمس بسبب معاناته من نزله معوية في وقت سابق. ويشارك أحداد في التدريبات بصوره طبيعية عقب تعافيه بشكل تام من الوعكة التي تعرض لها، بينما يؤدي محمود علاء مدافع الفريق تدريبات تأهيلية، علي هامش المران، تحت إشراف الجهاز الطبى فى محاولات تجهيزه لمواجهة الجونة بعد إصابته فى مواجهة الداخلية الأخيرة فى العضلة الخلفية.

الزمالك يُخطط لإبرام صفقة تبادلية مع سموحة لضم ياسر إبراهيم

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن النادى الأبيض يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع نادى سموحة خلال الفترة المقبلة لضم ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندرى فى ظل رغبة الأخير فى ضم بعض لاعبى الفريق الأبيض مثل محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك وباسم مرسى مهاجم الفريق العائد من لاريسا اليونانى فى شهر يناير المقبل.