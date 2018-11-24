شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة أزارو وموقفه من مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول، اشتكى من تورم في وجه القدم، تسبب في غيابه عن المران الجماعي اليوم.
وأضاف أن اللاعب أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامة وجه القدم، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل.
وأستأنف الأهلي استأنف اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون المقبلة بالدوري.
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