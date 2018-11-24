"إن دبلت الوردة ريحتها فيها".. هدف عالمي لشيكابالا في الدوري اليوناني (فيديو)

كتب: ضياء السقا

أحرز النجم المصري، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، المحترف في صفوف أبولون سميرني اليوناني، هدفا عالميا، في مرمى باناثانايكوس، في الجولة الـ11 من الدوري اليوناني.

وجاء هدف شيكا في الدقيقة 67 من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة.

ويعتبر هدف شيكابالا، هو الأول له مع فريقه، الذي انتقل له مؤخرا على سبيل الإعارة من الزمالك.

ولم يشفع هدف شيكا لفريقه، إذ خسر بخمسة أهداف مقابل هدف.