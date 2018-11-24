الأهلي يوضح موقف أزارو من المشاركة أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد خالد محمود طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق، غاب عن تدريبات اليوم بسبب الإصابة.

وأفاد طبيب الأهلي في تصريحات نقلها مراسل مصراوي، أن أزارو اشتكى من تورم في وجه القدم إلا أن الأشعة أثبتت سلامة وجه القدم.

وشدد طبيب الأهلي، أن أزارو سيكون متواجدًا في مباراة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ16.

وكان طبيب الأهلي عن غياب الثلاثي محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد هاني بسبب الإصابة (طالع التفاصيل).

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأخير بـ11 نقطة بعدما خاض 6 مباريات فقط في المسابقة المحلية لارتباطه بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.