الان تتابع آل الشيخ يحرج اتحاد الكرة : لماذا تؤجلون مباراة الهلال وترفضون تأجيل النصر؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات طرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،تركي آل الشيخ سؤالا محرجا لاتحاد كرة القدم على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن تأجيل مباراة الهلال وعدم تأجيل مباراة النصر. وقال آل الشيخ: “سؤال مهم واوجهة ل الاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي … مباراة احد والهلال أتاجلت … النصر والوحدة ماتأجلت ؟! احد يفهمني ! وأضاف آل الشيخ : “أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال الدوري وقتل المنافسة فيه!”

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