شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات فى المصرى حول خليفة «ميمى».. «الشيخ» يرفض اللعب فى بورسعيد.. ورصد 25 ألف دولار للمدرب الأجنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، راتبا شهريا قدره 25 ألف دولار للمدرب الأجنبى المرشخ لقيادة الفريق الكروى الأول خلفا لميمى عبدالرازق، المديرالفنى السابق الذى رحل عن مهمته بعد خسارة الفريق بثلاثية أمام حرس الحدود فى الدورى الممتاز. ويدرس مجلس الإدارة عددا من السير الذاتية لمدربين من البرازيل والبرتغال ورومانيا، أملا فى اختيار الأفضل، على أن يكون مدة التعاقد مستمر لمدة عام ونصف، حتى يتمكن المدرب الأجنبى من دراسة الفريق وتدارك الأخطاء الفنية التى وقع فيها الفريق منذ رحيل حسام حسن، المدير الفنى الأسبق والحالى لفريق بيراميدز. يأتى هذا فى الوقت الذى دب فيه خلاف حاد داخل المجلس حول التعاقد مع مدرب مصرى بعد ترشيح كل من أحمد حسام ميدو،

المدير الفنى الأسبق للزمالك أو إيهاب جلال، المدير الفنى لأهلى طرابلس الليبى. وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اقتراحا داخل المجلس لاستمرار مصطفى يونس فى مهمته الفنية حتى نهاية الموسم فى حالة تقديم عروض قوية وتحسن النتائج، لكن عددا من الأعضاء يفضلون التعاقد مع مدرب أجنبى حتى يتفرغ «يونس» لمسؤولياته كمدير للكرة. ودخل مسؤولو المصرى فى مفاوضات جادة من عدد من اللاعبين، أملا فى تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، على رأسهم باسم مرسى، مهاجم الزمالك، الذى فسخ إعارته منذ أيام مع فريق لاريسا اليونانى، بينما رفض أحمد الشيخ، لاعب الوسط المهاجم بالنادى الأهلى فكرة اللعب لفريق المصرى البورسعيدى، سواء على سبيل البيع أو الإعارة.