شكرا لقرائتكم خبر عن «جنش» يحرس عرين المنتخب.. وأجيرى يستبعد الشناوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى القيام بجولة فى المحافظات لمتابعة مباريات فرق الدورى الممتاز لمراقبة اللاعبين عن قرب، خلال مشاركتهم فى المباريات الرسمية، لرغبته فى ضم مجموعة من اللاعبين الجدد خلال التجمعات المقبلة للمنتخب لمنحهم الفرصة للحكم على مستواهم الفنى والبدنى قبل الاستقرار على القائمة النهائية التى ستشارك فى نهائيات كاس الأمم الأفريقية، التى ستقام فى الكاميرون منتصف 2019.

ويدرس أجيرى بدء جولاته فى الإسكندرية لمتابعة فرق الاتحاد وسموحة وحرس الحدود، على أن تكون المحطة الثانية فى الإسماعيلية ويعقبها بورسعيد وسيكون للصعيد نصيب من الجولات، حيث يستغل الفترة المقبلة، على أن يتخلل الجولات جلسات مع مدربى الفرق لمناقشتهم فى مستوى اللاعبين للتعرف منهم على إيجابيات وسلبيات كل لاعب من المجموعة التى سيضعها المدرب تحت المنظار لمساعدته فى اختيار الأنسب للمنتخب، كما طلب المدير الفنى من هانى رمزى، المدرب المساعد، جدول مباريات اللاعبين المحترفين لمتابعتهم جيدا بنفسه، على أن يعقد جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة مستوى كل لاعب ومدى حاجته لبرنامج تدريبى خاص للوصول بمستواه إلى أعلى فورمة لرغبته فى تجهيز كل العناصر بشكل جيد قبل كاس الأمم الأفريقية.

كما استعجل المدير الفنى اتحاد الكرة بصرف مكافآت التأهل إلى الأمم الأفريقية، وذلك بعد طلب الجهاز الفنى من أجيرى التواصل مع المسؤولين فى الاتحاد لصرف المكافآت خاصة بعد نجاح المنتخب فى التأهل قبل انتهاء مباريات التصفيات.

ويدرس أجيرى منح الفرصة لمحمود جنش، حارس الزمالك، بداية من المباريات الودية التى تسبق مواجهة النيجر فى مارس المقبل بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعدما أبدى انزعاجه من مستوى محمد الشناوى، حارس الأهلى، وعدم قدرته على علاج الأخطاء التى وقع فيها.