فيديو.. سان جيرمان يتربع على عرش الدوري الفرنسي فى غياب نيمار ومبابي

حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على ضيفه تولوز بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "حديقة الإمراء"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.

سجل هدف المباراة الوحيد النجم الأوروجويانى إدينسون كافانى فى الدقيقة التاسعة على بداية المباراة، بعد مراوغته لمدافع تولوز بطريقة رائعة وسددها بقوة فى شباك الفريق الخصم، ليحقق الفريق الباريسى الفوز الرابع عشر على التوالى فى البطولة، مواصلا العلامة الكاملة.

جدير بالذكر أن المباراة شهدت غياب الثنائي البرازيلى نيمار والفرنسى الشاب كيليان مبابى بسبب الإصابة، بينما عاد البرازيلى دانى ألفيس للمشاركة مع الفريق بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء نهائي كأس فرنسا الموسم الماضى.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 42 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد تولوز عند 14 نقطة فى المركز الخامس عشر.