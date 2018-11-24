جوارديولا يقترب من تدريب منتخب إسبانيا

فتح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الباب أمام تدريب منتخب بلاده خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الجميع يمتلك أحلاما منذ الطفولة يعمل على تحقيقها مستقبلا.

وقال جوارديولا "لقد قلت هذا الأمر مرات عديدة، أرغب في تمديد تعاقدي مع سيتي والبقاء لسنوات كثيرة إذا سارت الأمور بشكل جيد، والجميع يمتلكون أحلاما منذ طفولتهم".

وأضاف "أرغب في أن أصبح مدرب المنتخب الوطني مستقبلا، ولكن الكثير من الأشياء تتغير ومن الممكن أن تتغير فكرتي أيضا".

وخلال مسيرته كلاعب خاض جوارديولا 47 مباراة مع "لاروخا"، وشارك في أوليمبياد برشلونة عام 1992، التي حقق فيها الفريق الميدالية الذهبية، كما شارك في مونديال 1994 وبطولة أمم أوروبا عام 2000.

ويواجه مان سيتي نظيره فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي على الملعب الأوليمبي (السبت)، بهدف تأكيد صدارته لترتيب المسابقة وتوسيع الفارق مع ليفربول صاحب المركز الثاني، وتشيلسي وتوتنهام الثالث والرابع على الترتيب.