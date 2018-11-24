تعرف على آخر تطورات حالة الخطيب الصحية

طمأن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الجماهير، على الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بعد خضوعه لعملية جراحية منذ أيام.

وقال مرجان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إنه أجرى إتصالاً هاتفياً صباح السبت بأسرة الخطيب المرافقة له في رحلة العلاج في ألمانيا.

وأضاف المدير التنفيذي أنه اطمأن على حالة رئيس النادي وأنها مستقرة وليس هناك ما يدعو للقلق على الإطلاق، بل يسير البرنامج العلاجي بشكل طبيعي ومنتظم وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج، والذي أكد على نجاح الجراحة التي أجراها من قبل لإزالة ورم يضغط على الحبل الشوكي.

وأشار مرجان إلى أن الخطيب سوف يغادر المستشفى في خلال اليومين القادمين ويبدأ في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي.