الفيصلي يبطئ قطار الهلال والتعاون يوجع الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نجح الفيصلي في إبطاء قطار الهلال وأوقف مسلسل انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم عندما فرض عليه التعادل 1-1 في وقت قاتل خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المرحلة العاشرة.

وتقدم الهلال أولا بهدف سلمان الفرج في الدقيقة 80 من ضربة جزاء استعان فيها الحكم بتقنية الفيديو المساعد، فيما تكفل حسين القحطاني بإدراك التعادل للفيصلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 28 نقطة، وبقي في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط أمام النصر الثاني، أما الفيصلي فرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

والتعادل هو الأول للهلال في الدوري هذا الموسم بعد 9 انتصارات متتالية.

وفي مباراة أخرى جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، خطف التعاون كامل نقاط مباراته أمام مضيفه الاتفاق وفاز عليه 4-2، علما أن سكري القصيم كان متأخرا بهدفين نظيفين بعدما تقدم الاتفاق بهدفي حسين السيد ومحمد الكويكبي المبكرين، حيث جاء هدف السيد في الدقيقة 11 فيما سجل الكويكبي هدفه في الدقيقة 17.

ولم يهتز التعاون رغم الهدفين وقاده تماسكه إلى تسجيل 4 أهداف متتالية عن طريق ليندر تاوامبا (30)، وهيلدون أوجوستو من ضربة جزاء (49)، وليندر تاوامبا مرة أخرى (72)، وأخيرا سيدريك أميسي في الدقيقة (76).

ورفع التعاون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق 14 نقطة في المركز السابع.

يذكر أن الاتفاق أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد على هزازي في الدقيقة 53.