شكرا لقرائتكم طولان يختار 19 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى على اختيار 19 لاعب للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الطلائع والمقرر لها الخامسه والنصف عصر غداً الاحد على إستاد الاسكندرية فى الجولة الـ 16 للدوري .

واللاعبين هم. : الهانى سليمان ومحمود الزنفلى وأحمد مجدى و رمزى خالد و محمود شعبان و محمد بازوكا و محمود رزق و مروان النجار و كريم الديب و محمد ناصف وديديه كوريه و نور السيد و أحمد دوودا و أحمد الألفى و محمد حسن و فوزى الحناوى ورزاق سيسيه و بناهينى و خالد قمر .

ويغيب عن الاتحاد كلا من محمود الغرباوى و عاشور الادهم و ويلسون و محمد جبر و محمد جدو و محمد عادل و يوسف عطا و محمد بكار و أحمد قطب و صبحى سليمان و خالد الغندور و محمد عبد المجيد .