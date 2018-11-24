شكرا لقرائتكم تراشق بالألفاظ بين الوحش وأبو جريشة فى مران الإسماعيلي ببوروندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المران الاول للاسماعيلي في بوروندي واقعة تراشق بالالفاظ بين عمر الوحش لاعب الفريق ومحمد محسن ابو جريشة مدرب الدراويش .

ويستعد الاسماعيلي لملاقاة "ماسيجير نيجوزى" بطل بوروندي والمقرر لها الأربعاء المقبل ، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة.

وبدأت الواقعة حينما لاحظ محمد محسن ابو جريشة قيام اللاعب عمر الوحش بالحديث بشكل غير لائق مع زملاؤه اثناء الجري عن ناديه حيث قال الوحش :" شكلنا هنقضيها هزائم حتي يناير لما يجيبوا صفقات جديدة"

وعلي الفور تدخل ابو جريشة ونهر اللاعب وطالبه بالصمت قائلا :" لا تتدخل في امور لا تخصك .. حال الاسماعيلي سببه امثالك الذين يفشون اسرار الفريق ولا يحافظون علي استقراره وعلي راسهم والدك طارق الوحش "

والتزم الوحش الصمت بعدما لاقي موقف ابو جريشة ثناء الجهاز الفني واللاعبين باعتباره احد كباتن النادي المخلصين علي مدار تاريخه .

وكان الاسماعيلي قد تلقى ثلاثة هزائم في الدوري علي التوالي كان اخرها امام الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.