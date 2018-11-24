شكرا لقرائتكم الشناوى وفتحى وهانى يغيبون عن مواجهة الأهلى والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الثلاثي الحارس محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد هاني عن الأهلي في مواجهة المقاولون العرب لاستمرار معاناتهم من الإصابة.

من جانبه اكد خالد محمود طبيب الأهلي أن محمد هاني لازال أمامه 4 أيام للتعافي من الإصابه بينما يؤدي أحمد فتحي المرحلة الأخيرة من التأهيل ويخضع محمد الشناوي لأشعة لتحديد مدة غيابه .

ويواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشر للدورى .