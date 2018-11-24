شكرا لقرائتكم محمد صلاح والننى يحمسان لاعبى المقاولون العرب قبل مواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشعل نادى المقاولون العرب حماس لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي فى المباراة التى ستجمعهما ببطولة الدورى الممتاز الثلاثاء المقبل، بوضع نجمى الكرة العالميين محمد صلاح جناح ليفربول ومحمد الننى لاعب وسط أرسنال على جدران غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق بمقر النادى.

ويعد محمد صلاح والننى أبرز لاعبان ينتميان للنادى حيث يعد محمد صلاح اللاعب الأفضل فى تاريخ الكرة المصرية لما يحققه من أرقام قياسية فى أشهر الدوريات العالمية، بالاضافة الى محمد الننى الذى حاز على العديد من البطولات الأوروبية مع ناديه السابق بازل السويسرى.

وعقد محمد عادل فتحى المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس اليوم لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الاهل التي ستقام الثلاثاء المقبل في الجولة 16 للدوري حيث طالب المشرف على الكرة بضرورة الاستمرار على نفس الروح التي ظهر بها الفريق الفترة الاخيرة وتقديم عرض جيد يليق باسم المقاولون العرب بعدالعروض الجيدة التي قدمها الفريق في المباريات الاخيرة تحت قيادة الجهاز الفني.

وقال فتحي للاعبين ان الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والقتال في ارض الملعب كفيلين بظهور الفريق بمستوى يليق به بغض النظر عن النتيجة .