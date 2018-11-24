شكرا لقرائتكم توتنهام يفاجئ تشيلسى بهدفين فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى توتنهام هوتسبير الشوط الأول من المواجهة أمام ضيفه تشيلسى، بالتقدم بهدفين درون رد، فى اللقاء المقام على ملعب "ويمبلى" فى ثقمة مباريات الجولة الـ13 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

احرز ديلى ألى هدف السبيرز الأول من ضربة رأس فى الدقيقة 8، ويسجل النجم هارى كين الهدف الثانى فى الدقيقة 16 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليحرز المهاجم هدفه الساب هذا الموسم فى البريميرليج.

ويحتل توتنهم قبل لقاء اليوم المركز الرابع برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسى صاحب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن تشيلسى الفريق الوحيد فى الدوريات الخمس الكبرى، الذى لم يتلق أى خسارة حتى الآن هذا الموسم فى جميع البطولات.



هدف ألى

كين يسجل الثانى

كانتى واريكسين

جورجينيو وسون

أورييه وكين