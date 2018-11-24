شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتقدم على سبال فى الشوط الأول بهدف رونالدو.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى يوفنتوس الشوط الأول من المواجهة أمام ضيفه سبال، بالتقدم بهدف دون رد، فى اللقاء المقام على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى الجولة الـ13 من الدورى الإيطالى.

سجل الهدف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 28 بعد أن استقبل الكرة العرضية من الركلة الحرة مباشرة فى مرمى المنافس، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف فى الموسم الحالى للكالتشيو.

ويحتل اليوفى صدارة جدول التريب برصيد 34 نقطة، بينما سبال فى المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.



رونالدو يحتفل بالهدف

ماريو ماندزوكيتش