شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى يكتسح وست هام برباعية واليونايتد "المتراجع" يتعادل أمام كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق مانشستر سيتي نتائجه القوية فى مسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم، محققا فوزا كبيرا خارج الأرض على مضيفه وست هام يونايتد 4-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

سجل الإسبانى ديفيد سيلفا هدف السيتي الأول فى الدقيقة 11، ثم فى الدقيقة 19 أضاف المتألق رحيم سترلينج الهدف الثاني من تمريرة ليروي ساني، وقام الأخير بصناعة الهدف الثالث لسترلينج فى الدقيقة 34، لينتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفى الشوط الثاني سجل ليروي ساني الهدف الثاني له والرابع لفريقه فى الدقيقة 90 من تمريرة البديل جابرييل خيسوس، لتنتهى المباراة بفوز السيتي برباعية نظيفة.

بهذه النتيجة يعزز مانشستر سيتي صدارة الدوري الانجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

ووقع مانشستر يونايتد فى فخ التعادل السلبى بدون أهداف أمام ضيفه كريستال بالاس، ليرتفع رصيد يونايتد عند 21 نقطة فى المركز السابع، بينما يحتل بالاس المركز الـ15 بـ9 نقاط.

وجاءت بقية النتائج على النحو التالى ..

برايتون 1-1 ليستر سيتي

إيفرتون 1-0 كارديف سيتي

فولهام 3-2 ساوثهامبتون

واتفورد 0-3 ليفربول



هدف ستيرلينج

سانى وستيرلينج

هدف سانى

ليروى سانى

اليونايتد وكريستال بالاس

اليونايتد يتعادل مع كريستال بالاس

ديفيد سيلفا

رحيم ستيرلينج

سيلفا