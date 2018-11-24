شكرا لقرائتكم الفيصلي يوقف انتصارات الهلال ويكبّده أول تعثر في الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف الفيصلي مسلسل انتصارات الهلال بعدما أجبره على التعادل 1-1 في الوقت القاتل خلال المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين قلب التعاون تأخره أمام الاتفاق بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة 4-2، في المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي كان قريباً من التسجيل مبكراً حينما اخترق لاعبه سالم الدوسري دفاع الفيصلي وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي بهجمة مرتدة خطيرة لمدافعه حمدان الغامدي الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي روجيرو وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

ووجد الهلال صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الفيصلي وهو ما جعل لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو يسدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثف الهلال هجومه وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عائدة من الحارس ليسدد الكرة خارج المرمى الخالي.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد مهاجمه الفرنسي غوميز أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله محمد البريك وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

وتحسن أداء الفيصلي وكاد مدافعه حمدان الغامدي أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي لويس غوستافو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس العماني علي الحبسي الذي تصدى لها لتعود لزميله لزميله الترينيدادي خاليم هايلاند الذي سددها بقوة إلا أن الحبسي تصدى لها مرة أخرى.

واستعاد الهلال سيطرته وأهدر لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلمان الفرج ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 79 حصل الهلال على ركلة جزاء بعد تعرض لاعبه الفرنسي غوميز لعرقلة داخل منطقة الجزاء من الكرواتي انتي بوليتش، ليتقدم لها سلمان الفرج ويضعها في الشباك.

وحاول الفيصلي الخروج على الأقل بنقطة ونجح في ذلك عند الدقيقة 90 بعدما تمكن لاعبه حسين آل منصر بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي روجيرو ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 28 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الفيصلي إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

الاتفاق والتعاون

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام قلب التعاون الطاولة على مضيفه الاتفاق بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 4-2.

وقدّم الاتفاق أداءً مميزاً في الشوط الأول حيث تمكن لاعبه المصري حسين السيد هدف السبق بعد مرور 11 دقيقة بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني جوانكا ليحول الكرة برأسه في شباك التعاون.

وواصل الاتفاق هجومه ونجح لاعبه محمد الكويكبي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17 بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وعند الدقيقة 29 نجح الكاميروني تاوامبا مهاجم التعاون من تسجيل هدف تقليص الفارق بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله ربيع سفياني ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الاتفاق.

وعند الدقيقة 49 نجح اللاعب هيلدون راموس بتسجيل هدف التعادل للتعاون عن طريق ركلة جزاء. وفي الدقيقة 54 ازدادت صعوبة المباراة على الاتفاق بعدما طرد حكم المباراة لاعبه علي هزازي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكثف التعاون هجومه وتمكن مهاجمه الكاميروني تاوامبا من تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء. وعند الدقيقة 76 نجح البوروندي سيدريك اميسي بتسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من زميله الكاميروني تاوامبا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 15 نقطة متقدماً إلى المركز السادس، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 14 نقطة في المركز السابع.