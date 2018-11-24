شكرا لقرائتكم كيف انتهى أول "ديربي" بين رؤساء الاتحاد والأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتواجه اتحاد جدة ونظيره الأهلي في ديربي الغربية يوم الأحد، إلا أن المباراة لن تكون بين اللاعبين على أرض الملعب فقط، حيث إن الندية وصلت إلى رؤساء الناديين بين شد وجذب لإعادة حماسة هذه المباراة التي غالبا ما كانت تمنح الطرف الفائز دفعة في الدوري، ولأن الاتحاد يفتقد إلى طعم النقاط الثلاث أمام غريمه الأخضر منذ 7 أعوام.

وفي فبراير الماضي، تم تعيين نواف المقيرن رئيسا لاتحاد جدة، خلفا لحمد الصنيع، كما كان الحال مشابها في الأهلي، حيث عين ماجد النفيعي في أبريل الماضي رئيسا للأهلي، ليدخل الرئيسان اللقاء المرتقب لأول مرة في تاريخهما. وعلى مدار الـ15 عاماً السابقة استطاع بعض رؤساء الفريقين تحقيق الانتصار في أول ديربي للفريق تحت قيادتهم، كما فشل البعض الآخر.

في مطلع القرن 21، استلم حسن جمجموم رئاسة الاتحاد في يوليو 2001، وكان أول لقاء يلعبه الفريق الأصفر في 23 أكتوبر 2001، حقق فيه أصفر جدة الفوز بهدفين لهدف على الأهلي في الأسبوع العاشر.

منصور البلوي خالد المرزوقي

وتعود أولى مباريات منصور البلوي في ديربي جدة إلى 11 نوفمبر 2003، بعد تعيينه بأربعة أشهرعندما تعادل الفريقان بهدف لمثله في الأسبوع الـ11. وعاد الاتحاد ليفوز على الأهلي في أول المباريات برئاسة جمال أبو عمارة الذي عين في نوفمبر 2007، بعدما انتصر بهدف دون رد في 18 يناير 2008، ضمن مباريات الأسبوع الـ19. وفي يونيو من عام 2009، أصبح خالد المرزوقي رئيسا للاتحاد، ليحقق معه انتصاراً في الديربي بهدفين لهدف، عندما لعبت المباراة في 5 ديسمبر من العام نفسه ضمن الجولة العاشرة. وبعدها بعام، ترأس إبراهيم علوان نادي مدينة جدة في يونيو 2010، وفاز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف أمام الأهلي في الأسبوع الخامس في 19 سبتمبر 2010.

إبراهيم علوان محمد بن داخل إبراهيم البلوي حاتم باعشن

وتعد خسارة الاتحاد أمام الأهلي برئاسة محمد بن داخل الجهني هي الأولى في آخر 15 عاما، وهو الذي ترأس النادي في يوليو 2011 بينما لعب المباراة في الأول من ديسمبر في العام نفسه، وانتهى اللقاء بثلاثية أهلاوية مقابل هدف اتحادي في الجولة 11 من الدوري. وتم انتخاب محمد فايز رئيسا في يوليو 2012، وأقيم ديربي جدة في 30 نوفمبر 2012 وخسر وقتها الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس.

ولم يكن إبراهيم البلوي أوفر حظاً من خلفه، حيث أقيمت مباراة الديربي بعد تعيينه بأربعة أيام، فقد تم تعيينه في 20 يناير من عام 2014 وتواجه الفريقان في 24 من الشهر نفسه، وخسر فيها الاتحاد بهدفين لهدف. وتحت رئاسة حاتم باعشن الذي تم تعيينه في الثالث من سبتمبر 2016، تعادل الاتحاد في الدقائق الأخيرة مع الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري، بعد 20 يوما من استلامه مقعد الرئاسة.

حمد الصنيع

وفي يونيو من عام 2017، كلف أنمار الحائلي برئاسة النادي الأصفر، إلا أنه تم إعفاؤه في أكتبور وقبل موعد ديربي جدة، ليتسلم حمد الصنيع دفة الإدارة.

ولم يتمكن الاتحاد مع حمد الصنيع من تغيير النتائج السلبية الأخيرة أمام الأهلي، فبعد أن كلف بالرئاسة في الثاني من أكتوبر من العام الماضي، أقيم ديربي جدة بعدها بـ19 يوما وخسر الأصفر بثلاثية نظيفة أمام غريمه الأهلي في الجولة السابعة.

وفي الطرف الآخر من مدينة جدة، لم يستطع الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي والذي عين في عام 2002، حصد النقاط الثلاث، حيث خرج أخضر جدة بتعادل أمام الاتحاد في أولى أيام عام 2003 في الأسبوع العاشر. وهي ذات النتيجة التي حدثت مع الأهلي في أولى مباريات الديربي تحت رئاسة أيمن فاضل، والذي عين في يوليو من عام 2003، عندما أقيم ديربي جدة في الأسبوع 11 بتاريخ 11 نوفمبر. وفي مايو عام 2008، عين عبد العزيز العنقري رئيسا للأهلي وكانت مواجهته الأولى في الديربي تعود إلى الأسبوع الثامن من موسم 2007 – 2008، بتاريخ 17 أكتوبر وخسر وقتها أمام الاتحاد بهدفين لهدف.

أحمد المرزوقي الأمير فهد بن خالد مساعد الزويهري

أما الأمير فهد بن خالد فقد خسر الأهلي في أولى مباريات الديربي تحت رئاسته، فقد عين في يونيو 2010 وأقيمت المباراة في 16 سبتمبر وانتهت بثلاثية صفراء مقابل هدف أهلاوي في الأسبوع الخامس. وعادت انتصارات الأهلي مع رئيس جديد إلى فترة مساعد الزويهري الذي عين في يوليو 2015، عندما انتهت المباراة بثلاثية نظيفة خضراء على الاتحاد في الأسبوع الثامن من موسم 2015 – 2016.

وتعادل الفريقان سلبيا في الجولة 20، وهي أولى مباريات الديربي تحت رئاسة الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل بعدما ترأس النادي في نوفمبر 2017 ولعب الفريقان في جولة الإياب من الموسم الماضي والتي لُعبت في الرابع من فبراير 2018.