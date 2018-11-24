اتحاد جدة وعقدة الأهلي..7 سنوات من السيطرة الخضراء

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح أهلي جدة مواجهات الديربي التي تجمعه بجاره الاتحاد منذ مارس 2012، وهي المباراة التي شهدت الفوز الاتحادي الأخير في الدوري السعودي عندما سجل نايف هزازي الهدف الوحيد في تلك المباراة.

وأصبحت مواجهات الاتحاد أمام غريمه التقليدي الأهلي سهلة للأخير في السنوات الست الماضية حيث لم يجد صعوبة كبيرة في حسم الديربي لصالحه، خاصة في الدوري.

ولم يعرف الاتحادين طعم الفوز على الأهلي منذ ما يقارب 7 سنوات في مواجهتهما في الدوري حيث كان آخر فوز للعميد على غريمه التقليدي في موسم 2011-2012 وتحديداً بتاريخ 29 مارس 2012 حينما فاز بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي.

ويحتفظ الأهلي برقم مميز في عدم الخسارة في الديربي في الدوري بعدما وصل إلى 12 مباراة على التوالي حقق الفوز من خلالها في 6 مواجهات وتعادلا في 5 مواجهات.

ولم يكتف الأهلاويون في التفوق على غريمهم التقليدي بل كانت بعض المواجهات مقرونة بنتائج كبيرة مثل مباراتهما في الموسم الماضي حينما تفوق 4-1 ومباراة الذهاب التي أقيمت في الدور الأول لهذا الموسم حينما اكتسحه بثلاثية نظيفة.

ويعول الاتحاديون كثيراً على مدربهم الكرواتي بيليتش الذي يخوض اختباره الأول في الديربي وأمامه مهمة صعبة لانتشال فريقه من قاع الترتيب الذي يحل به برصيد نقطتين فقط من 9 مباريات خاضها.

وعلى عكس كل مواجهاتهما السابقة يخوض الفريقان مباراة استثنائية وعلى غير العادة، حيث إن الأهلي قد تتضاءل فرصه للمنافسة على اللقب حيث إن التعادل أو الخسارة ستبعده كثيراً عن المتصدر بفارق قد يصل إلى 10، في حين أن فوز الاتحاد قد يعتبر الأهم لأنه سيوقف تفوق غريمه التقليدي في الديربي بالإضافة إلى أنها ستكون دفعة معنوية للفريق في المراحل المقبلة.