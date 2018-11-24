شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. الزمالك يعلن مهلة الـ90 يوم لتجنب خصم النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، وجود مهلة للنادى الأبيض لمدة 90 يوماً لسداد المستحقات المتأخرة للكاميرونى موندومو لاعب الفريق السابق تجنبا لفرض عقوبات على النادى بخصم نقاط من رصيده. ويأتى ما نشره الموقع الرسمى للزمالك تأكيداً لما نشره ”الخليج 365” أمس الجمعة بأن المهلة الممنوحة لنادى الزمالك 90 يوما من نهاية أكتوبر حتى نهاية شهر يناير المقبل وليس بنهاية ديسمبر القادم مثلما تردد فى الفترة الأخيرة.

الخطاب الذى وصل الزمالك بشأن موندومو

المنشور عبر الخليج 365 بشأن المهلة

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