شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت ضيفا غدا فى قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فى السابعة والنصف من مساء غدا الأحد، عصام شلتوت الناقد الرياضي ورئيس التحرير التنفيذي بجريدة باليوم السابع، ضيفًا عبر شاشة قناة الأهلى فى البرنامج الذى يقدمه الإعلامى محمد الجندى، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالأهلى.

ويتحدث شلتوت عن العديد من الملفات الرياضية الشائكة، بالإضافة إلى الكواليس المختلفة، بعد توديع الفريق الأحمر للبطولة العربية وإقالة الفرنسى باتريس كارتيرون من قيادة الفريق الأحمر وتعيين محمد يوسف بشكل مؤقت لقيادة الإدارة الفنية للفريق.