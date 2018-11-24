شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الشمس 36 / 20 فى مؤجلات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 36 /20 فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة بدورى المحترفين .

يذكر أن هذه المباراة كان قد تم تأجيلها من قبل لجنة المسابقات باتحاد اليد بسبب قرار اللجنة الأولمبية فى وقت سابق بعدم لعب أى مباريات على أرض الزمالك قبل انتهاء الأمر.

كان قد نجح فريق الزمالك فى الفوز على الطيران فى المحترفين الكبار بنتيجة 31 / 25 و مرتبط 2000 بنتيجة 21 / 20 فى مؤجلات الدورى أيضا.