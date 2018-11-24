شكرا لقرائتكم خبر عن اكرامي ينتظم في مران الأهلي وتأهيل كوليبالي وأجاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتظم شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان شريف إكرامي قد غاب عن المران الأخير قبل مواجهة الوصل الإماراتي الأخيرة في البطولة بسبب إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء القادم في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وتشير المعلومات إلى أن شريف إكرامي سيُشارك في مباراة المقاولون العرب بعد إصابة محمد الشناوي في مباراة الوصل الأخيرة في العضلة الضامة حيث ستُحدد الأشعة التى سيخضع لها مدى غيابه عن الملاعب.

من ناحية اخرى ، اكتفي المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران ، فيما واصل النيجيري جونيور اجايي برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الأخيرة.