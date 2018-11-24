شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يوضح موقف البطولة الأفريقية في حالة ثبوت رشوي الحكم الزامبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد عبدالمنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق، ورئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي، على وجود احتمالين فقط، في حالة ثبوت تقاضي حكم مباراة الترجي وأول أغسطس رشوة من الفريق التونسي.
وأوضح شطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" كورة ع الهادي":" عند ثبوت تورط الزامبي جاني سيكازوي حكم مباراة الإياب في نصف نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي وأول أغسطس، بتلقي رشوة من النادي التونسي، سيتخذ الاتحاد الأفريقي قرار بإلغاء نقاط الترجي، وإعادة المباريات وهو قرار صعب للغاية بسبب ضيق الوقت".
وتابع:" هناك قرار اخر في حالة ثبوت الرشوة على حكم المباراة، وهو إلغاء نتائج البطولة، وإلغاء البطولة الأفريقية".
شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يوضح موقف البطولة الأفريقية في حالة ثبوت رشوي الحكم الزامبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .