شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يوضح موقف البطولة الأفريقية في حالة ثبوت رشوي الحكم الزامبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عبدالمنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق، ورئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي، على وجود احتمالين فقط، في حالة ثبوت تقاضي حكم مباراة الترجي وأول أغسطس رشوة من الفريق التونسي.

وأوضح شطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" كورة ع الهادي":" عند ثبوت تورط الزامبي جاني سيكازوي حكم مباراة الإياب في نصف نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي وأول أغسطس، بتلقي رشوة من النادي التونسي، سيتخذ الاتحاد الأفريقي قرار بإلغاء نقاط الترجي، وإعادة المباريات وهو قرار صعب للغاية بسبب ضيق الوقت".

وتابع:" هناك قرار اخر في حالة ثبوت الرشوة على حكم المباراة، وهو إلغاء نتائج البطولة، وإلغاء البطولة الأفريقية".