شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غياب نجوم الكرة عن عمومية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلي المُقامة حالياً غيابا واضحا لنجوم الكرة السابقين بالنادى الذين لم يظهروا في هذا الحدث، رغم مشاركتهم فيه خلال السنوات الماضية.

وتشهد عملية التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية العادية للأهلي إقبالا ضعيف من الأعضاء علي الجمعية العمومية بعدما تم فتح باب التسجيل في اليوم الثانى لعمومية الأهلي فى التاسعة صباح اليوم، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني أمس حيث كان مُقرراً حضور 60 ألف عضو لكن حضر 2554 عضو فقط ليتم تأجيل التصويت لليوم.

ويستمر باب التسجيل حتى السابعة مساء اليوم لمناقشة عدة أمور، أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى، ويتطلب حضور10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل لأكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية اليوم.

وتوقع البعض أن يظهر نجوم الكرة فى الجمعية العمومية التى تأتى وسط ظروف صعبة في الأهلي بعد خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجي ثم الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى، لكن نجوم الكرة غابوا عن المشهد حتى الآن.