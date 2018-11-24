شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل تتغير خريطة تعاقدات الأهلي بعد إقالة كارتيرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتب علي إقالة الفرنسي كارتيرون إعادة النظر في أمور عدة تخص قطاع الكرة بالأهلي بدءا من استراتيجية العمل والجهاز الفني المتواجد، وصانع القرار الفني داخل القلعة الحمراء، فيما يخص الصفقات ومصائر اللاعبين الجدد الوافدين للقلعة الحمراء، واللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم ورفع أسمائهم من القائمة الحمراء.

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