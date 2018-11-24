شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة إنبي.. وعودة وحيد وفوافي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم السبت استعدادا لمباراة انبي المقرر اقامتها في الثالثة والربع غدا الأحد على ملعب المقاولون العرب ، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بالدوري.
واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمى محمد دبش – طه عادل – اسامة جلال – محمود وحيد – عاصم سعيد – محمد دسوقي – صلاح ريكو – ايريك تراوري – محمد تونى – هاني سعيد – باولن فوافي – محمد رمضان – جون انطوى – عمر بسام – رجب عمران – صلاح عاشور
ويعود لقائمة الفريق محمود وحيد بعد شفائه وفوافي بعد مشاركته مع منتخب مدغشقر بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثانية علي التوالي للاصابة.
وأدى فريق المقاصة ، مرانه الاخير مساء اليوم السبت ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون للمباراة.
واكد وليد هويدي مدير الكرة ان اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة انبي سيؤدون تدريبات في الجيم ظهر الغد لتجهيزهم بدنيا للمباريات القادمة.
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