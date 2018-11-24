شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية حيث حضر في اليوم الثاني 2771 فيما كان مقررا حضور خمسة آلاف أو 10 % أيهما اقل.
ومن المقرر تحول الميزانية الخاصة بالنادى الاهلى للجهاز المركزي للحسابات بعد عدم أكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية اليوم .
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