شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية حيث حضر في اليوم الثاني 2771 فيما كان مقررا حضور خمسة آلاف أو 10 % أيهما اقل.

ومن المقرر تحول الميزانية الخاصة بالنادى الاهلى للجهاز المركزي للحسابات بعد عدم أكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية اليوم .