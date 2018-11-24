شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يظهر فى ثوب التألق مع شباب الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي فريق الشباب بالنادي «مواليد 1977» للفوز على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر في الجولة العاشرة من دوري الجمهورية للشباب.

تقدم الاهلي عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة السابعة، من ركلة جزاء أحتسبها حكم اللقاء لأحمد ياسر سدد منها حمدي هدف الاهلي الاول ، وأضاف أحمد ياسر الهدف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 22 ثم سجل الإتحاد هدفه الأول قبل أن يُضيف الاهلي هدفه الثالث عن طريق أحمد ياسر الذى تألق في المباراة مع أحمد حمدي.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة، ليظل منفردا بصدارة الترتيب.