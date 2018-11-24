تقرير.. هل يحل الأهلي أزمته باستعادة طائره المهاجر من جزيرة العرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يعاني فريق الأهلي، من أزمة في مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابة التونسي الدولي علي معلول، بعدما اثبتت الأشعة التي خضع لها تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية، مما جعله الفريق يفقد جهوده في فترة هامة من الموسم والحديث هنا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بعد إصابة علي معلول، أشرك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر كحل مؤقت، حيث كان يلعب أشرف كمدافع في الخط الخلفي للفريق بجوار كوليبالي.

مع وجود أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر للأهلي، لم يتطور أداء الفريق هجوميا كما كان عليه الحال في ظل وجود معلول قبل إصابته، بالإضافة لعدم اعتماد المدرب الفرنسي المقال كارتيرون على اللاعب صبري رحيل ، وانتقال حسين السيد في الموسم الماضي لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة موس ونصف، تنتهي بنهاية هذا الموسم.

حسين السيد الحلقة المفقودة

منذ انتقال حسين السيد إلى نادي الاتفاق السعودي، وهو يسجل حضورا مميزا مع فريقه، بعدما خاض حتى الآن 9 مباريات في النسخة الجارية من الدوري السعودي للمحترفين هناك بمعدل 798 دقيقة.

الظهير يعود للتسجيل

لعل من أهم الأسباب التي جعلت النادي الأهلي يعيد حسين للسيد إلى القلعة الحمراء، المواسم التي قدمها مع مصر المقاصة، لكنه بعدما عاد أصبح أسيرًا لدكة البدلاء في غالبية المباريات ليخرج مجددًا وتكون وجهته هذه المرة الاتفاق السعودي.

وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الاتفاق الشتاء الماضي، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم بنظام الإعارة.

منذ انتقال حسين السيد إلى الاتفاق السعودي، سجل هدفين مع فريقه الجديد، حيث جاء هدفه الأول بقميص الاتفاق أمام أهلي جدة في المباراة التي انتهت بفوز زملاء السيد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين.

وأحرز حسين السيد هدفه الثاني مع الاتفاق، في مرمى التعاون، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

حسين السيد تقدم حتى وصل إلى منطقة جزاء التعاون في الدقيقة 11، ليتلقى كرة عرضية ليحولها برأسه داخل الشباك معلنًا عن تقدم فريقه.

المباراة التي سجل خلالها حسين السيد هدفه الثاني بقميص الاتفاق، خسرها فريقه بنتجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

اللاعب المعار لفريق الاتفاق السعودي، سيعود للأهلي مع نهاية الموسم الجاري، فهل سيجد الفريق الأحمر ضالته في اللاعب العائد؟

حسين السيد لم يسجل فقط مع الاتفاق، لكنه صنع هدفا أمام الحزم ، في لقاء انتهى بهدف دون رد.

طوال 9 مباريات لعبها حسين السيد بقميص الاتفاق، حصل اللاعب الدولي المصري على 5 بطاقات صفراء.