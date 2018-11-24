الأهلي يوقع عقوبات مغلظة على عاشور ومؤمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إنه وقع عقوبات مغلظة ضد حسام عاشور قائد الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لمراسل مصراوي "تم توقيع عقوبة ضد عاشور بسبب ما بدر منه عقب مباراة الوصل الإماراتي".

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه قام بتوقيع عقوبة ضد مؤمن زكريا لاعب الفريق لغيابه عن مران اليوم السبت.

وختم "رغم اعتذاره عن الغياب، لكن كان يجب أن يحصل على إذن بعدم الحضور للمران".

وحصل عاشور على بطاقة حمراء عقب نهاية مباراة الوصل في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد، وذلك لانفعله ضد الحكم بعد خروج الفريق من البطولة.