الأهلي يعلن لمصراوي غياب 3 لاعبين عن مواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن خالد محمود طبيب النادي الأهلي، عن غياب الثلاثي محمد الشناوي، أحمد فتحي ومحمد هاني، عن المواجهة المقبلة للفريق أمام المقاولون العرب.

طبيب الأهلي أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، إلا أن موقف وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من التواجد في اللقاء القادم لم يتحدد حتى الآن.

وقال طبيب الأهلي: "محمد هاني يحتاج أربعة أيام للمشاركة في المران الجماعي من جديد، وكذلك محمد الشناوي حتى الآن خارج اللقاء، ولكنه يخضع لفحوصات طبية".

وأضاف: "أما أحمد فتحي، فهو حاليًا في المراحل النهائية للبرنامج التأهيلي الموضوع له، ولذلك فلن يتمكن من اللحاق بمواجهة المقاولون".

واختتم: "وليد سليمان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، وسيتحدد غدًا الأحد ما إذا كان سيشارك في اللقاء القادم أم لا".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع المقاولون العرب يوم الثلاثاء القادم، في إطار مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.