"احتفال راموس".. ماذا قالت الصحف الإنجليزية بعد هدف صلاح في واتفورد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أهدافه مع الريدز بعدما سجل في ثلاثية فريقه أمام واتفورد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ13 من منافسات بريميرليج.

صلاح عاد للمباراة الثالثة أمام واتفورد ليسجل هدفه السادس حيث نجح الموسم الماضي أن يسجل خمسة أهداف قبل أن يدرك الهدف السادس في مباراة اليوم.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز تعليقات الصحف الإنجليزية بعد هدف صلاح في واتفورد:

ديلي ميل

"صلاح يسجل في ثلاثية ليفربول"

قالت الصحيفة إن ليفربول تحلى بالصبر والهدوء من أجل تحقيق الفوز على واتفورد، مضيفة أن الريدز اضطر لافتتاح التسجيل في الدقيقة 67 عن طريق محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول لم يكتف بهدف صلاح بل نجح الثنائي أرنولد وفيرمينو في تسجيل الهدف الثاني والثالث ليخرج الريدز فائزًا بالمباراة.

ذا صن

"صلاح يحتفل على طريقة راموس"

سلطت الصحيفة الضوء على هدف صلاح الأول الذي أحرزه في شباك واتفورد، قائلة إن ليفربول استفاد من الثلاثي الهجومي في الفريق من أجل التسجيل حيث قام فيرمينو بتمرير الكرة لماني ليقوم الأخير بتمريرها لصلاح الذي يسجل هدفه السادس في شباك المنافس خلال 3 مباريات.

وأضافت الصحيفة أن صلاح احتفل كـ"الفراشة" مثل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس والذي اتهم بتعاطي المنشطات خلال لقاء يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2017.

ميرور

"صلاح يسجل السادس"

أبرزت الصحيفة عدد أهداف صلاح في شباك واتفورد حيث رفع نجم ليفربول عدد أهدافه في شباك المنافس إلى 6 أهداف خلال 3 مباريات فقط.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول انفجر في الشوط الثاني من المباراة بعدما تمكن الثلاثي صلاح وأرنولد وفيرمينو من التسجيل.

إكسبريس

"صلاح الملهم"

قالت الصحيفة إن ليفربول أصبح ملهمًا لفريقه بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح الريدز حيث عانى الأخير طوال أحداث الشوط الأول أمام واتفورد.

وأضافت الصحيفة أن صلاح اكتفى بتسجيل هدف وحيد في شباك واتفورد حيث كان بإمكانيه زيارة شباك المنافس مرتين أو ثلاثة.