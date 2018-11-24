بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح.. يواصل التسجيل في ضحيته المفضلة.. وفرصة ضائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

واصل محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، التسجيل في شباك ضحيته المفضلة فريق اتفورد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 67 من المباراة بعدما أودع صلاح الكرة أسفل الحارس فوستر، مستغلا تمريرة ساديو ماني داخل منطقة الجزاء.

واستقبلت شباك واتفورد ستة أهداف في ثلاث مباريات، بأقدام النجم المصري محمد صلاح أكثر من أي فريق آخر في جميع المسابقات خلال مسيرة اللاعب.

وقبل أن يسجل صلاح، أهدر لاعب ليفربول فرصة لمنح فريقه التقدم، بعد رأسية في الدقيقة 43 مستغلا عرضية من الجانب الأيمن.

ورفع صاحب الـ26 عامًا رصيده في بريميرليج هذا الموسم إلى سبعة أهداف، بفارق هدف خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر الترتيب بثماية أهداف.

وبفوز ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 33 ليظل في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ35 نقطة، بينما تراجع واتفورد للمرتبة التاسعة برصيد 20 نقطة.