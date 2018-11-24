الأكثر تسجيلا مع كلوب.. 4 أرقام جديدة لصلاح أمام واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى تحقيق فوزه العاشر هذا الموسم بسجل خال من الهزائم، بعد تجاوز واتفورد بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في فك لوغريتمات المباراة في الدقيقة 67 بعدما افتتح التسجيل بإيداع الكرة في شباك الحارس بين فوستر، بعدما تلقى تمريرة ذكية من ساديو ماني ليسدد من لمسة واحدة بقدمه اليسرى.

ودوّن صاحب الـ26 عامًا أرقامًا مميزة بهدفه أمام واتفورد، نستعرضها في السطور التالية:

- أصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلا مع ليفربول في بريميرليج تحت قيادة يورجن كلوب، رغم لعب 41% فقط من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني، حيث أحرز 39 هدفًا من أصل 119 مباراة بجانب صناعة 13 آخرين، بالتساوي مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو (39 في 116 مباراة).

- سجل صلاح ستة أهداف ضد واتفورد أكثر من أي خصم آخر، رغم لعب 3 مباريات (186 دقيقة فقط) ضد الفريق خلال موسمي (2017-18) و(2018-19)، ويأتي خلف واتفورد كل من توتنهام الإنجليزي وبولونيا الإيطالي، حيث زار النجم المصري شباك الفريقين بخمسة أهداف من قبل.

- انفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد سبعة أهداف، مبتعدًا بفارق هدف وحيد خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي (8 أهداف)، وبات هذا الهدف هو التاسع للنجم المصري في جميع المسابقات، بعد تسجيل هدفين بدوري الأبطال.

- ساهم صلاح في 73 هدفًا خلال 70 مباراة مع ليفربول خلال جميع المسابقات منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما قبل انطلاق الموسم الماضي، حيث سجل حتى الآن 53 هدفًا وصنع 20 آخرين، بواقع 39 هدفًا في الدوري الإنجليزي، و13 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الرابطة.