حسن: بيراميدز يتعرض للظلم.. ولا أتفهم سبب رفض استقدام حكام أجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):

أبدي أحمد حسن، المستشار الفني والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، اندهاشه من رفض اتحاد الكرة طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام النجوم في الجولة السادسة عشر للدوري، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وقال حسن في تصريحات لنشرة إعلامية لناديه، إنه لا يتفهم قرار اتحاد الكرة الرافض لطلب نادى بيراميدز، رغم أنه يأتي وفقا للقواعد المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وأضاف "طلب بيراميدز استقدام طاقم تحكيم أجنبي للقاء النجوم جاء لرفع الحرج عن الحكام المصريين، نظرا للضغوطات التي يتعرضون لها في مباريات بيراميدز".

وشدد حسن على أن نادي بيراميدز تقدم بطلب لمسؤولي اتحاد الكرة ما يفيد رغبته استقدام طاقم تحكيم أجنبي للقاء النجوم، عقب لقاء وادي دجلة مباشرة، مضيفا "الفارق الزمني بين المباراتين 7 أيام".

وأبدى حسن عدم تفهمه رفض الطلب بدعوى أن الفترة الزمنية يجب أن تكون 10 أيام، مضيفا "لا نعرف كيف نطلب طاقم أجنبي لمباراة قبلها بعشرة أيام والفارق 7 أيام فقط بين المباراتين، مع العلم بأن جدول مسابقة الدوري غير منتظم، فضلا عن أن المدة الزمنية بين المباريات لاتتعدى 5 أيام".

وواصل "إدارة بيراميدز لاحظت تعرض الفريق لظلم تحكيمي منذ بداية الموسم، وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني منها الفريق من تلك الأخطاء التي أثرت على مسيرته ونتائجه بقرارات عكسية اعترف بعدم صحتها الخبراء والمحلليين والنقاد الرياضيين".

وختم "هذا الأمر يؤثر على روح المنافسة، هل 7 أيام ليست كافية لاستقدام حكام أجانب".