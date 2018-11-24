رياضة | الملعب التونسي يوقف انتصارات الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملعب التونسي يوقف انتصارات الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف الملعب التونسي سلسلة من ستة انتصارات متتالية لضيفه الصفاقسي المتصدر، وفرض عليه التعادل 0-0 في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وقف الملعب التونسي سلسلة من ستة انتصارات متتالية لضيفه الصفاقسي المتصدر وفرض عليه التعادل دون أهداف في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات، ليبقى في الصدارة متقدما بنقطتين على البنزرتي صاحب المركز الثاني الذي تعادل خارج أرضه 1-1 أمام مستضيفه النجم الساحلي.

وقال مساعد مدرب الصفاقسي، محمود المصمودي: "واجهنا صعوبات في صنع اللعب وتنويعه وخلق وضعيات هجومية إيجابية.. مباراة متكافئة بعد أن انحصر اللعب في خط الوسط".

وحاول الصفاقسي، بقيادة مدربه الهولندي رود كرول، مواصلة الانتصارات لكنه اصطدم بصلابة مضيفه الباحث عن وضع حد لنتائجه السلبية بعد حصد نقطة واحدة في ثلاث مباريات.

وقال مدرب الملعب التونسي، محمد المكشر، خامس الترتيب برصيد 12 نقطة: "كنا أقرب من الصفاقسي للفوز لكننا واجهنا فريقا محترما يتصدر جدول الترتيب".

وحافظ البنزرتي على سجله الخالي من الهزائم في بدايته الرائعة بالموسم عندما عوض تأخره بهدف ليتعادل مع النجم الساحلي.

ووضع ياسين الشيخاوي، العائد إلى تشكيلة النجم الساحلي بعد تعافيه من الإصابة، فريقه في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

واستفاد البنزرتي من تفوقه العددي بعد طرد كريم العواضي لاعب وسط النجم الساحلي وأدرك التعادل عبر مهاجمه السنغالي أليو سيسي في الدقيقة 70.

وكان بوسع البنزرتي انتزاع الانتصار بعد أن ضغط بقوة في الدقائق الأخيرة وصنع فرصاً خطيرة لكنه افتقر للدقة في اللمسة الأخيرة.

ورفع النجم الساحلي رصيده الى 16 نقطة بالتساوي مع الترجي ثالث الترتيب الذي يواجه الملعب القابسي غداً الأحد.