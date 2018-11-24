رياضة | فالنسيا يحقق فوزا غاليا على رايو فاييكانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يحقق فوزا غاليا على رايو فاييكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقمص سانتي مينا مهاجم فالنسيا دور البطولة بعد أن سجل هدفين قاد بهما فريقه لإمطار شباك ضيفه رايو فاييكانو بثلاثية دون رد ومواصلة انتصاراته في "الليجا"، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب (المستايا) في الجولة الـ13 بالدوري الإسباني.

أنهى "الخفافيش" الشوط الأول متقدمين بالهدف الذي سجله مينا (22 عاما) في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 61 واصل نفس اللاعب مسلسل التألق وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه.

وبهذا يفتتح مينا باكورة أهدافه مع فالنسيا في الليجا، بعد أن سجل 4 أهداف منذ بداية الموسم بواقع هدفين في دوري الأبطال ومثلهما في كأس الملك.

وفي الدقيقة 76 اختتم المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو ثلاثية أصحاب الأرض.

ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي، الثالث هذا الموسم، لكتيبة مارسيلينو جارسيا في المسابقة والأول على ملعب ميستايا، مقابل 8 تعادلات وخسارتين، ليرتفع رصيد الفريق لـ17 نقطة يقفز بها للمركز الثامن مؤقتا.

في المقابل، تجرع الفريق المدريدي خسارته الثامنة هذا الموسم ليقبع في المركز الـ19 وقبل الأخير مؤقتا بسبع نقاط.