رياضة | باريس سان جيرمان يتخطي عقبة تولوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتخطي عقبة تولوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عانى باريس سان جرمان حامل اللقب بغياب نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، لكنه واصل تحليقه وخرج منتصراً على ضيفه تولوز 1-0 اليوم السبت، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، ليتحضر بشكل جيد للمواجهة المصيرية في دوري الأبطال ضد ليفربول الإنجليزي.

وخرج سان جرمان من مباراته أمام جماهيره بانتصاره الرابع عشر من أصل مبارياته الـ14 بقيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخل، معززاً بذلك الرقم القياسي الذي حطمه هذا الموسم لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الفرنسي.

ويدين سان جرمان بفوزه إلى الأوروغوياني إدينسون كافاني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، رافعاً رصيد فريقه إلى 42 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن ليون الثاني موقتاً، بعد فوزه أمس الجمعة على سانت إتيان 1-0، فيما تجمد رصيد تولوز عند 14 نقطة بعد أن عجز عن تحقيق الفوز للجولة العاشرة تواليا، وتحديداً منذ تغلبه على غانغان 2-1 في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وجاء هذا الانتصار الجديد لنادي العاصمة رغم غياب نيمار ومبابي، اللذين تعرضا للإصابة مع منتخبي بلديهما ضد الكاميرون والأوروغوياني على التوالي الثلاثاء الماضي (فازا بنتيجة واحدة 1-0).