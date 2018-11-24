رياضة | أودينيزي يقهر روما في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودينيزي يقهر روما في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فريق أودينزي فوزاً صعباً من ضيفه روما 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين أودينزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رودريغو دي بول، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد روما عند 19 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث لأودينيزي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في سبع مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لروما في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات، والتعادل في أربع مباريات.