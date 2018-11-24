رياضة | كورة ستار | بث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة Barcelona مباشر | رابط مباراة برشلونة |koora star

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كورة ستار | بث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة Barcelona مباشر | رابط مباراة برشلونة |koora star

مباراة من العيار الثقيل تجمع بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني.

تنطلق المباراة في الساعة 23:45 بتوقيت الإمارات، و22:45 بتوقيت السعودية، و21:45 بتوقيت القاهرة، و19:45 بتوقيت جرينيتش.

تذاع المواجهة في الشرق الأوسط على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدا قناة HD3 بتعليق صوتي لعصام الشوالي.

يتصدر برشلونة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن إشبيلية الثاني، الذي يتفق بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث.

كورة ستار | بث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة Barcelona مباشر | رابط مباراة برشلونة |koora star

لذا ستكون المواجهة بين أتلتيكو مدريد وسط جماهيره أمام ضيفه برشلونة، صراع على صدارة “الليجا” في الجولة الـ13.

* أتلتيكو مدريد لم يفز في آخر 16 مباراة متتالية ضد برشلونة في الدوري الإسباني ، محققاً 12 هزيمة وأربع تعادلات ، فقط ضد ريال مدريد (23) لديه أسوأ سلسلة دون انتصارات بين عامي 2000 و 2013. * بعد خسارته (3-4) أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني ، يمكن أن يخسر لبرشلونة مباراتين متتاليتين في هذه البطولة لأول مرة منذ أبريل 2016 مع المدرب لويس إنريكي (3 هزائم). كورة ستار | بث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة Barcelona مباشر | رابط مباراة برشلونة |koora star * آخر فوز حققه نادي أتلتيكو مدريد على برشلونة في الدوري الإسباني يعود إلى شباط / فبراير من عام 2010 بنتيجة (2-1) في الجولة الثانية والعشرين ، وذلك بقيادة المدرب كيكي سانشيز فلوريس. * ليونيل ميسي لاعب برشلونة سجل حتى الآن 28 هدفاً ضد أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات الرسمية ، فقط ضد اشبيلية (32 هدفاً) سجل النجم الأرجنتيني أكثر أمام خصم واحد خلال مسيرته الاحترافية. كورة ستار | بث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة Barcelona مباشر | رابط مباراة برشلونة |koora star * أتلتيكو مدريد لم يفز بأي مباراة من مبارياته الست الأخيرة ضد الأندية الكتالونية في الدوري الاسباني ، حيث خسر ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مناسبات ، وقد جرت جميع هذه اللقاءات في الموسم الماضي. * لويس سواريز مهاجم برشلونة شارك بشكل مباشر في تسجيل 11 هدفاً في 13 مباراة خاضها ضد أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات ، حيث سجل النجم الأوروجواياني سبعة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة. * دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد شارك حتى الآن في تسع مباريات أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف ، أكثر من ضد أي فريق آخر في مسيرته الاحترافية. كورة ستار | بث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة Barcelona مباشر | رابط مباراة برشلونة |koora star * أتلتيكو مدريد هو الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط على أرضه في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم ، وقد جمع حتى الآن (16) نقطة من خلال الفوز في خمس مباريات والتعادل مرة واحدة. * إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة خسر ست مباريات من أصل 11 مباراة ضد مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني في الدوري الإسباني ، فقط ضد المدرب خواكين كاباروس (7) خسر مباريات أكثر في هذه البطولة. كورة ستار | بث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة Barcelona مباشر | رابط مباراة برشلونة |koora star * دييجو بابلو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد فاز مرتين فقط من أصل 23 ضد برشلونة في جميع المسابقات وكلاهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، في حين خسر في 13 مناسبة وتعادل في ثماني مباريات.

كورة ستار | بث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | مشاهدة مباراة Barcelona مباشر | رابط مباراة برشلونة |koora star