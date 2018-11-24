رياضة | عبد الحفيظ: الأهلي سيواجه ضغطا أكبر كلما حقق الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الأهلي سيواجه ضغطا أكبر كلما حقق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الفريق الأحمر تنتظره مباريات كثيرة هذا الشهر، ولا بد من ضرورة التركيز من الجميع في هذه الفترة.

وأضاف عبد الحفيظ بأن الفريق سيواجه ضغطا أكبر كلما أنهى مباراة وحقق فيها الفوز، سيمثل ذلك ضغطا على المنافسين".

وتابع عبد الحفيظ "اللاعبون نجحوا في الفصل ببن المرحلة السابقة والحالية، ولا بد من التركيز في المرحلة المقبلة".