رياضة | Coolkora.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم بث مباشر | برشلونة واتليتكو مدريد HD | كورة ستار

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Coolkora.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم بث مباشر | برشلونة واتليتكو مدريد HD | كورة ستار

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الليجا

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد في العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت بملعب “واندا ميتروبوليتانو” ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الإسباني.

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء الذى يديره طاقم تحكيم بقيادة خيسوس خيل مانزانو»، برصيد 23 نقطة، جمعها فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 5 وخسر مباراة واحدة، ويحتل المركز الثالث.

Coolkora.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم بث مباشر | برشلونة واتليتكو مدريد HD | كورة ستار

وكان فريق دييجو سيميوني قد حقق الفوز على أتلتيك بلباو في الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة الانتصارات.

بينما يخوض برشلونة اللقاء بقيادة أرنستو فالفيردى برصيد 24 نقطة فى المركز الأول جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 7 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين آخرهما الجولة الماضية أمام ريال بيتيس.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الليجا

Coolkora.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم بث مباشر | برشلونة واتليتكو مدريد HD | كورة ستار